Uomo tenta il suicidio con tre coltellate, la polizia lo rintraccia a casa e gli salva la vita

Genova. Ieri mattina è arrivata una telefonata alla sala operativa della polizia da parte di un cittadino che diceva di essersi auto-inflitto una coltellata.

Gli operatori, intuendo la gravità della situazione, hanno chiesto all’uomo la posizione esatta ottenendo in risposta un indirizzo sbagliato e un secondo nome di battesimo. Le volanti immediatamente intervenute, in un primo momento non hanno trovato il civico indicato ma non hanno fermato le ricerche.

Grazie all’ottima conoscenza del territorio e all’acume degli operatori della sala operativa che nel frattempo hanno incrociato i pochissimi dati a disposizione nelle varie banche dati, i poliziotti sono riusciti a trovare l’appartamento da cui era giunta la richiesta d’aiuto, in zona Valpolcevera.

Ad aprire la porta lo stesso uomo con ancora un grosso coltello in mano e tre importanti ferite da cui usciva copioso sangue: una all’addome con eviscerazione, la seconda al petto e la terza alla gola. Il ferito è stato stabilizzato sul posto da personale medico e, giunto al pronto soccorso, sottoposto ad intervento urgente. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti ha evitato il tragico epilogo della vicenda.