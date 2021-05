Università, Siamo Futuro Liguria scrive al rettore per sostenere il progetto degli Erzelli

Il movimento studentesco Siamo Futuro Liguria (attivo nell’Università di Genova) porta all’attenzione la lettera che per nome del movimento stesso è stata inviata al rettore di UniGe, al Sindaco di Genova e al Presidente della Regione Liguria tramite la quale si invita gli stessi ad appoggiare il progetto Erzelli riguardante, tra l’altro, il trasferimento del polo ingegneristico dell’ateneo genovese.

Illustrissimi, il movimento studentesco universitario Sìamo Futuro Liguria ha recentemente appreso dai mezzi di informazione il ritardo riguardante la realizzazione dell’ormai noto progetto Erzelli.

Il progetto Erzelli, che scriverà il futuro dei prossimi decenni del polo di ingegneria dell’Università degli Studi di Genova e della stessa Città di Genova, riveste un ruolo cruciale nel mettere in sinergia il mondo universitario con il mondo del lavoro; sarà inoltre in grado di diventare un punto di eccellenza attrattivo di investimenti, formativi e non, per Genova e la Liguria.

Sìamo Futuro Liguria auspica una maggiore sinergia tra Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Comune di Genova, affinché venga al più presto superata questa fase di difficoltà per vedere realizzato nei tempi prestabiliti questo nuovo polo Hi- tech. RingraziandoVi per l’attenzione, Vi salutiamo cordialmente.

I ragazzi di Sìamo Futuro Liguria