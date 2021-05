Università di Genova, torna il master in cybersecurity: “Darà lavoro al 100% degli iscritti”

Visto il grande interesse suscitato da questo tipo di proposta formativa, abbiamo fatto qualche domanda al Presidente del comitato di gestione del Master, Alessio Merlo.

Le scorse edizioni del master hanno avuto un placement del 100%. “I risultati si potranno ripetere. Il numero delle aziende coinvolte nel master è costantemente aumentato in questi anni – spiega Alessio Merlo, presidente del comitato di gestione del master -. La buona riuscita delle edizioni precedenti del master ha attratto l’attenzione di nuove ed importanti aziende, come Amazon, per citare una delle ultime new entry. Le aziende possono collaborare in qualità di sponsor o partner: gli sponsor sovvenzionano il master con somme di denaro che ci permettono di erogare borse di studio e certificazioni aggiuntive per i nostri studenti, mentre i partner supportano la didattica tramite lezioni erogate direttamente dai loro esperti. Inoltre, aziende sponsor e partner offrono spesso agli studenti la possibilità di svolgere il project work finale del master presso di loro”.

Quest’anno sono previste 4 borse di studio erogate da Inps e una borsa Sna per i dipendenti della pubblica amministrazione. Inoltre, l’Università sta raccogliendo sponsorizzazioni da parte di alcune aziende che permetteranno a breve di erogare altre di borse di studio per coprire il costo d’iscrizione per giovani e inoccupati.

È prevista una presentazione live interattiva del master venerdì 7 maggio, alle ore 12, sul canale YouTube d’Ateneo. Insieme a Merlo interverranno Rodolfo Zunino, Paola Girdinio ed Ermete Meda per rispondere alle domande degli studenti e di tutti gli interessati. L’evento sarà registrato e verrà reso disponibile successivamente sulla pagina del master.