Un’altra mattinata di code sul nodo autostradale genovese

Genova. Un’altra giornata che si apre all’insegna del traffico intenso per gli automobilisti e gli autotrasportatori sul nodo genovese: molti in circolazione, ma anche alcuni cantieri, a creare la combo che fa impazzire il traffico.

Le code più lunghe sono, come spesso accade all’ora di punta mattutina, sulla A26 in direzione Genova Voltri: coda di 4 km tra Ovada e Masone per lavori.

Rallentamenti significativi anche sulla A12 Genova Livorno: coda di 1 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori, e ancora coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori, poi coda tra Recco e Genova Nervi sempre per lavori, coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori, coda tra Rapallo e Chiavari e 1 km tra Chiavari e Sestri Levante per lavori.

Sulla A10 in direzione Genova coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Sulla A7 Milano – Genova in direzione Milano coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Ma c’è coda anche in direzione opposta ovvero tra Bolzaneto e Genova Ovest e il bivio con la A10.