Un’altra auto ribaltata sul nodo genovese, coda in A7 tra Busalla e Sampierdarena

Genova. In una mattinata già complicata per il traffico genovese – a causa della pioggia in molti hanno optato per l’auto anziché per lo scooter – un nuovo incidente sulla autostrada A7 sta provocando almeno due chilometri di coda tra Busalla e il bivio A7/A12 in direzione del centro città.

Un veicolo si è ribaltato poco prima delle 9 qualche centinaio di metri dopo l’ingresso del casello di Bolzaneto, in un tratto dove si trovano molte curve.

Sul posto soccorsi, tecnici di Autostrade e vigili del fuoco per rimuovere il mezzo. Ancora non si conoscono le condizioni del conducente.

Code anche in uscita a Bolzaneto per la viabilità interna che non riceve.

Stamani un’altra automobile si era ribaltata sulla A10, tra Voltri e Pegli. Anche in quel caso l’incidente aveva contribuito alla formazione di code.

(foto dal gruppo Fb Quelli di Bolzaneto)