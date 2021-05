Una buona Serteco non basta contro la corazzata BlueTorino Vol-ley

Genova. Superato l’ostacolo Ascot Labormet nel primo turno dei playoff di Serie B2, le coccinelle erano attese da un’altra sfida, ancor più complicata, contro la BlueTorino Vol-ley.

Nella gara di andata del Palafigoi le giocatrici allenate da coach Barigione si arrendono, nonostante una buona prova, ai colpi della corazzata piemontese.

L’avvio di gara è di marca arancionera: le coccinelle scendono in campo senza alcun timore dell’avversario e creano un bel gap di 5 punti, poi complici alcuni errori e un maggior cinismo del BlueTorino, il vantaggio si dissolve e le ospiti passano 19-25.

Il secondo parte male e la Serteco, sotto di diversi punti, non riesce a recuperare le avversarie. Si va sullo 0-2 con il parziale di 14-25.

Nel terzo parziale le padrone di casa, dopo uno svantaggio iniziale, recuperano e si riportano a meno 1, ma la maggior esperienza nelle fasi cruciali permette al BlueTorino di chiudere il set sul 21-25 ed archiviare l’andata di queste semifinali.



“Primo 3-0 che prendiamo in stagione, qualche rammarico c’è nonostante il valore effettivo dell’avversario che avrebbe ben figurato in B1 – sono le prime parole di Mario Barigione -. Ciò noi toglie che noi, pur preparando la partita bene, abbiamo peccato dal punto di vista dell’attacco e contro questi muri non possiamo permettercelo, poi abbiamo patito anche l’inesperienza nei momenti cruciali. Sabato andiamo su a Torino per fare la nostra partita e provare a fare risultato”.

Ora testa alla sfida di sabato 22 maggio, alle ore 18,30 in quel di Volpiano, per la sfida di ritorno della semifinale playoff.