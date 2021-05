Turista derubato della valigia a Principe, i carabinieri bloccano subito i ladri in fuga

Genova. Brutta avventura a lieto fine ieri per un turista siciliano vicino alla stazione Principe.

Due stranieri in via Andrea Doria hanno distratto l’uomo e gli hanno rubato una borsa valigia dalla macchina, per poi allontanarsi. Ma, notati dalla pattuglia dei carabinieri di San Teodoro, sono stati subito bloccati.

I due algerini di 26 e 36 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso.

In attesa del rito direttissimo di questa mattina, sono stati rinchiusi presso le camere di sicurezza del comando. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.