Turismo, Cambiamo! a Garibaldi: “Ennesima uscita a vuoto”

Genova. “Preso dalla nostalgia del grigiore cui il suo partito aveva condannato la Liguria, e per nulla timoroso di compiere l’ennesima uscita a vuoto, il consigliere del PD Luca Garibaldi oggi prova a dare lezioni di gestione del turismo e della relativa comunicazione, ma scivola sulla più tradizionale buccia di banana”: così il gruppo Cambiamo! in Regione Liguria replica alle esternazioni del consigliere sul programma ‘Restart Liguria’ pensato e sviluppato per far ripartire un settore vitale dell’economia regionale dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

“Non riusciamo a capire da che pulpito arrivi la predica – affermano i consiglieri arancioni – Dal 2015, con la presidenza di Giovanni Toti, l’immagine della Liguria in Italia e nel mondo ha subito una drastico cambio di passo, chiaramente in positivo: lo testimoniano tutti gli indicatori sulle presenze dei turisti nelle nostre città e nei nostri borghi, al netto dell’ultimo periodo. Una critica che tuttavia non ci stupisce: il PD ha contestato tante iniziative come i red carpet, Euroflora ai Parchi di Nervi, gli spot promozionali e ogni iniziativa sul tema presa in questi sei anni, anche la più semplice, con il solo obiettivo di fare polemica e buttarla in caciara” aggiungono.

“La miglior risposta alle sue dichiarazioni è il successo che tutti questi eventi e queste campagne hanno ottenuto nel corso degli anni – concludono contribuendo a rendere la Liguria una meta sempre più appetibile in qualsiasi periodo nell’anno, non solo in quello estivo. C’è chi parla a vuoto e chi invece farà parlare i fatti: il consigliere Garibaldi sarà nuovamente smentito dalla realtà”.