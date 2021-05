Trofeo Siad Bombola d’Oro, tutto pronto per la 24ª edizione

Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo si preparano ad accogliere il ritorno della grande regata dei piccoli Dinghy 12′ che da venerdì 21 a domenica 23 maggio si sfideranno nelle acque del Tigullio per l’ambito Trofeo Siad Bombola d’Oro.

Tante le novità e i premi in palio per questa classica regata dedicata al monotipo Classe 1913 che ritorna dal 21 maggio sotto la regia dello Yacht Club Italiano. Per l’edizione 2021 oltre settanta gli iscritti, un gran bel risultato che sottolinea l’affetto dei dinghisti per questa regata arrivata alla sua 24ª edizione, nonostante la pandemia.

Eccezionale il numero dei campioni italiani presenti. Oltre al vincitore di undici titoli, mattatore di moltissimi bombolini Paolo Viacava, al via anche Enrico Negri, Vittorio d’Albertas, Paco Rebaudi e Federico Pilo Pais. Da non sottovalutare però gli insidiosi Andrea Falciola, Vincenzo Penagini, Gin Gazzolo, Aldo Samele Acquaviva e Filippo Jannello, che più volte hanno sfiorato la vittoria. E neppure gli adriatici Giovanni Boem e Francesco Fidanza o i “laghé” Giuseppe Pellegrini e Vito Moschioni.

In palio anche la Bombola d’Argento per il migliore nei Dinghy Classici, quelli tutti in legno, per la quale ci sarà dura battaglia tra Fabio Mangione, Nello Ottonello, Alberto Patrone e il neolegnaiolo Stefano Bagni.

Una sola lady in gara quest’anno, Francesca Lodigiani, segretario di classe e vincitrice di un titolo e molti bombolini.

Il Trofeo Siad Bombola d’Oro è una prova valida del Trofeo Internazionale George Cockshott e per la Coppa Italia.