Trapianto di fegato al San Martino: la ‘prima’ paziente sarà già dimessa domani

Genova. La Direzione dell’Ospedale Policlinico San Martino comunica che la paziente trapiantata di fegato in data 7 maggio 2021, di anni 57, è in buone condizioni cliniche e domani verrà dimessa dal Policlinico.

La direzione “Rinnova il ringraziamento a tutta l’equipe che ha permesso il riavvio dei trapianti di fegato, a conferma che il Policlinico è ormai pronto per proseguire su questa strada”.

Questa operazione è stata la prima dopo 9 anni di assenza, in cui i pazienti liguri erano costretti a spostarsi in Lombardia, per interventi del genere. l centro trapianti si trova all’interno del Monoblocco e condivide alcuni spazi con il centro trapianti di rene. Nel 2012 la struttura era stata smantellata, fatto che aveva sollevato un lungo scontro politico all’interno del consiglio regionale e aveva portato anche a un’inchiesta della magistratura. Il cambio ai vertici di Alisa, con l’addio dell’ex commissario Locatelli, ha sbloccato una situazione alla quale il policlinico stava lavorando da tempo.