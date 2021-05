Topi d’appartamento in azione nel levante: boom di furti nel week end

Genova. La fine del lockdown e l’allentamento delle restrizioni che consente alle persone di uscire di casa magari anche per un fine settimana sembra andare di pari passo con l’aumento dei furti in appartamento, reato che l’anno scorso aveva segnato una brusca frenata proprio a causa dell’obbligo di stare a casa più possibile sancito dai vari dpcm.

E così nella giornata di sabato sono stati ben 4 gli interventi delle volanti della polizia di sopralluoghi per furto, tutti nel levante genovese.

In particolare un furto è avvenuto nel quartiere di Marassi con un bottino da 2 mila euro tra gioielli ed orologi.

Due furti sono andati a segno nelle quartiere di Apparizione o, meglio, i malvimenti sono entrati in ben due appartamenti della stessa via ma solo in uno hanno trovato preziosi da rubare. Un quarto furto è avvevuto nel quartiere di Albaro.