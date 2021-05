Tifosi del Genoa imbrattano un muraglione a Marassi: sorpresi dalla polizia e denunciati

Genova. Continua la guerra tra tifoserie a colpi di bombolette spray a Marassi. Una nuova scritta campeggia da questa mattina sul muraglione di corso De Stefanis all’altezza di via Fassicomo: Zena 1893 e bandiere rossoblù ai lati.

Ma questa volta agli autori non è andata liscia perché sono stati sorpresi da una volante della polizia.

Gli agenti, che stavano pattugliando la zona poco dopo la mezzanotte, sono arrivati sul posto quando l’opera era ormai completata. A finire nei guai un 31enne e un 34enne.

Entrambi sono stati denunciati per imbrattamento e potrebbero essere gli autori di altri murales calcistici non autorizzati comparsi negli ultimi giorni in Valbisagno, tra cui uno sul bordo della piastra di copertura del torrente a Staglieno.