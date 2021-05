Tennis, l’Aon Open Challenger tornerà nel 2022

Genova. A seguito della situazione pandemica non ancora risolta, il comitato organizzatore dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina ha deciso che il torneo, per il secondo anno consecutivo, non verrà disputato.

“Ancora dispiaciuti per non aver potuto disputare l’edizione 2020, ci troviamo a dover responsabilmente prendere una decisione per il torneo di settembre 2021”: con queste parole si apre la comunicazione fatta dalla direzione del torneo agli sponsor, mettendo in evidenza come il Challenger di Genova perda completamente di significato in assenza del pubblico e della partecipazione agli eventi collaterali ed alle iniziative di solidarietà che caratterizzano l’Aon Open Challenger.

“Vorremmo soprattutto avere tutti voi a fianco liberi dalle preoccupazioni di questo periodo in cui riteniamo sia meglio concentrare qualunque forma di erogazione a sostegno della propria azienda o di chi sta soffrendo per la situazione che ci circonda” scrive il presidente del comitato organizzatore Mauro Iguera, auspicando di tornare ad un evento memorabile nel 2022, quando, anche grazie alla campagna vaccinale, saremo tornati a vivere nella normalità.