Tennis Club Pegli, è il momento delle finali per l’Open di Primavera

Genova. Dopo settimane in cui la pallina ha rimbalzato a velocità incredibili, sfidando anche la pioggia, sulla terra rossa del Tennis Club Pegli è arrivato il tanto atteso momento delle finali. Andranno in scena sabato 8 maggio.

L’Open di Primavera che sta giungendo al termine è un torneo di altissimo livello, che sta vedendo tenniste e tennisti sfidarsi in incontri molto avvincenti.

Tra i giocatori più rappresentativi scesi in campo al TC Pegli ci sono stati il 2.2 Alessandro Ceppellini, Simone Cacciapuoti (2.4) ed il giovane portacolori del Tennis Club Genova Gianluca Cadenasso.

Tra le giocatrici spiccavano la testa di serie numero uno Chiara Bordo (2.3), Vittoria Baccino (2.4), Jessica Bertoldo (2.5), Annalisa Bona (2.5), Tasha Cacciato (2.5), Cecilia Manitto (2.5).

Ottime prestazioni anche per il Tennis Club Pegli: nel tabellone principale presenti molti giocatori del circolo come Alberto Boccardo e Nicolò De Martino tra gli atleti; Barbara Baccelli, Erika Meligrana, Cecilia Bizzarro, Stefania Tassara, Camilla Brunello per la quota rosa.

“Ecco la dimostrazione che fare sport in sicurezza è possibile – sottolinea Andrea Arena, presidente del Tennis Club Pegli -. Lo abbiamo ampiamente dimostrato. Siamo molto felici e soddisfatti di quanto portato avanti fino ad adesso; il livello dei giocatori è stato incredibile e sia i tennisti sia le tenniste hanno scambiato alla grande davvero. Si tratta di un ottimo risultato per il circolo che torna, passo dopo passo, ai fasti e agli splendori in cui merita di stare. Durante le finali di sabato ne vedremo davvero delle belle”.

Paola Bordilli, assessore al Comune di Genova, commenta: “Tradizione, sport e sicurezza. Il TC Pegli si è fatto portabandiera di un grande messaggio con cui si è dimostrato come sia possibile tornare a fare sport, all’aperto e in tutta sicurezza. Un circolo di grande tradizione per Pegli e per tutta la città che, da sempre, è un punto di riferimento per il movimento tennistico ligure. Aspettiamo le finali e poi l’attesissimo Open in programma per questa estate”.

Antonio Micillo, presidente Coni Liguria, afferma: “Sono molto contento. Parliamo di una realtà consolidata e attiva sul territorio. Ancora una volta il TC Pegli ha mostrato attenzione verso lo sport e nei confronti dello sport di base. Il sodalizio del presidente Arena ha lanciato un messaggio molto importante. Si può fare lo sport e si può fare in sicurezza”.

Tutto pronto e collaudato, dunque, non solo per le finali dell’Open di Primavera ma anche per il grande Open di Pegli. A giugno il Tennis Club ha in programma questo noto e il famoso torneo estivo divenuto ormai un appuntamento ormai storico per il tennis di alto livello.

“Avrà un montepremi di seimila euro – conclude il presidente Arena -, il più alto della Liguria. Desidero rivolgere un ringraziamento a tutti i soci per la partecipazione e l’organizzazione del torneo. Un grazie sentito e speciale alla Federazione Tennis Liguria a al giudice arbitro Roberto Salvatore”.