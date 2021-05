Telecomunicazioni wireless e fibra, BBBell acquisisce ramo d’azienda di “In Chiaro”

Genova. BBBell, azienda torinese che opera nel settore delle telecomunicazioni wireless e della fibra ottica, ha acquisito il ramo d’azienda operante nello stesso comparto (internet + telefonia fissa) di “InChiaro”, marchio di Fiware, società alessandrina che opera prevalentemente in servizi tecnologici evoluti.

Il ramo d’azienda che verrà incorporato conta circa 1.600 clienti attivi (di cui il 90% privati e il restante imprese), 30 postazioni radio ad alta tecnologia, una rete in fibra ottica (FTTH) di proprietà che copre la città di Acqui Terme. Con questa operazione – il cui valore è di circa 2 milioni di euro tra acquisizione e investimenti – BBBell rafforza la propria leadership di primo operatore wireless del Nord Ovest andando a coprire l’Acquese e buona parte delle Valli Bormida, Erro e Belbo per un totale di 62 Comuni dislocati in provincia di Asti e Alessandria, con un focus particolare sulla zona di Acqui Terme e l’Appennino Ligure.

Parte delle aree interessate dall’operazione sono già attualmente coperte dalle infrastrutture BBBell ma questa acquisizione permetterà di creare una rete distributiva sempre più capillare e performante dei servizi a banda ultra larga.