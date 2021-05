Bassetti incontra gli studenti: “Dal 2022 pensare a vaccinazioni da 0 a 100 anni”

Genova. Vaccini disponibili anche per i più piccoli, iniziando a ragionare sulla possibilità di vaccinare tutta la popolazione da 0 a 100 anni. Questo è lo spunto che emerso questa mattina durante la visita all’Istituto Comprensivo di Teglia del professor Matteo Bassetti, accompagnato dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle politiche giovanili Ilaria Cavo.

Alcuni giorni fa, infatti, gli alunni della prima elementare hanno scritto al direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino per chiedergli una visita alla classe: desiderio esaudito questa mattina quanto il trio istituzionale si è recato presso la scuola, incontrando i piccoli studenti della 1A e 1B accompagnati dalla dirigente e dalla professoressa di Scienze Antonella Miglietta. Ad accoglierli, 37 bambini delle due classi che hanno rivolto tante domande ai loro ospiti consegnando loro i disegni con le ricette per sconfiggere il Coronavirus.

Il direttore di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti ha risposto alle domande degli alunni sulla campagna di vaccinazione: “Ci sono studi su Pfizer ma anche su molti altri vaccini per un’eventuale somministrazione alla fascia dei più piccoli. Io credo che dal 2022 in poi sia ragionevole pensare che avremo una vaccinazione che andrà da 0 a 100 anni“.

“Stamattina abbiamo imparato tante cose, dal buonumore, dal coraggio, dalla spensieratezza ma anche dall’attenzione e dalla prudenza che spesso sanno avere i bambini più degli adulti – ha detto Toti -. Esorcizzare le nostre paure è sempre un modo per sconfiggerle e in qualche modo questi bambini lo hanno fatto”.

Per l’assessore Cavo l’incontro con i bambini della prima elementare è stato anche un momento di formazione e orientamento per il futuro: “Sono rimasta colpita quando hanno alzato la mano per dire cosa vogliono fare da grande – ha spiegato -. Se fossimo venuti qua due anni fa non avremmo avuto una così alta percentuale di bimbi che pensano alle professioni scientifiche e mediche. Nella drammaticità di tutto quello che hanno vissuto in questi mesi, se c’è un risultato positivo è che questi bambini si sono appassionati a queste materie, vogliono capire cos’è la chimica, cos’è un virus. Questa visita credo sia stata un grande momento di convivialità, di gioia costruttiva e un momento di orientamento. Parlare con il professor Matteo Bassetti e avere da lui informazioni con parole semplici e chiare per i bambini è stata un’occasione per orientarsi. E dopo questa visita sono sicura che qualcuno di loro il medico e lo scienziato la farà davvero”.