Teatro Carlo Felice, con lo slittamento del coprifuoco ecco l’orario per L’elisir d’amore di Donizetti

Genova. A seguito delle nuove ordinanze governative, il Teatro Carlo Felice annuncia gli orari delle recite serali della nuova produzione de L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, in prima il 10 giugno, alle ore 20.00, con repliche serali venerdì 11 e mercoledì 16 giugno, alle ore 20.00 e repliche pomeridiane sabato 12 e domenica 13 giugno, alle ore 15.00, come precedentemente annunciato.

Nel centenario dalla nascita di Lele Luzzati l’allestimento propone le celeberrime scenografie del geniale, poliedrico artista genovese, per la regia di Davide Garattini, con i costumi di Santuzza Calì. Sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice, Alessandro Cadario, direttore e maestro concertatore. Protagonisti in scena i solisti dell’Accademia del Teatro Carlo Felice, diretta da Francesco Meli.

L’elisir d’amore, opera giocosa scritta da Gaetano Donizetti nel 1832 su libretto del genovese Felice Romani s’ispira alla vicenda de Le Philtre di Daniel Auber, su libretto di Eugène Scribe, in voga a Parigi in quegli anni. In due soli atti, Donizetti riesce a condensare abilmente gli affetti propri del genere comico e del semiserio, cui amalgama la dimensione metateatrale, in una commedia degli equivoci e degli intrighi di grande vitalità melodica, la cui trama, pronta a “scattare” come una trappola, si riavvolgerà senza pietà attorno al destino dei cospiratori.

Teatro Carlo Felice

Giovedì 10 giugno, ore 20.00

Venerdì 11 giugno, ore 20.00

Mercoledì 16 giugno, ore 20.00

Sabato 12 giugno, ore 15.00

Domenica 13 giugno, ore 15.00

