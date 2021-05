Sviluppo vallate, firmate 3 convenzioni per la ricerca su materiali geotecnici e l’allestimento parchi tecnologici

Genova. Firmate oggi dagli assessori del Comune di Genova ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi e allo Sviluppo delle Vallate Paola Bordilli tre convenzioni-quadro per la ricerca su materiali geotecnici innovativi da impiegare nella stabilizzazione di versanti collinari e montuosi franosi, per la riduzione del rischio idrogeologico, per l’allestimento di parchi tecnologici con l’utilizzo di strutture così da stabilizzare i declivi alle spalle di Genova, riqualificare il territorio e salvaguardare l’ambiente.

Le convenzioni sono state sottoscritte con le aziende Geobrugg Italia srl di Genova (rappresentata da Guido Guasti e da Gian Mario Guazzotti), Metallurgica Ledrense soc. coop. di Trento (rappresentata dal presidente Fabio Tiboni) e Arrigo Gabbioni Italia srl di Lecco (rappresentata da Giuseppe Arrigo Gianrustico, dal Maurizio Ponte e da Massimo Borghi). Genova è il primo Comune ad aver sottoscritto una convenzione con le tre aziende leader a livello internazionale nella ricerca di materiali innovativi sperimentati in collaborazione con enti universitari e di ricera.

“Sono tre convenzioni molto importanti – spiega l’assessore Piciocchi – perché ci permettono di avere una forte sinergia con aziende che, operando nell’ambito dei settori ricerca e sviluppo dell’innovazione per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ci consentono di applicare tecnologie all’avanguardia nella difesa del suolo con interventi di riqualificazione ambientale e delle aree verdi, di cui Genova è molto ricca, soprattutto nel territorio collinare della nostra città”.

“Con la collaborazione tecnico scientifica con queste aziende – spiega l’assessore Bordilli – l’obiettivo è realizzare progetti specifici e buone pratiche per interventi di stabilizzazione dei versanti delle vallate, che, per essere valorizzate, hanno un assoluto bisogno di essere messe in sicurezza. Le convenzioni quadro, che prevedono anche stages retribuiti per studenti universitari, rappresentano anche l’opportunità di formare tecnici specializzati sul territorio per stabilizzare il territorio collinare genovese”.

Il Comune di Genova, con il settore Idrogeologia e Geotecnica, Espropri, Vallate della direzione Progetti per la Città, è interessato ad avviare intese tecnico-scientifiche con società specializzate in prodotti geotecnici e arredi urbani-architettonici da impiegare nelle opere che l’amministrazione intende progettare e realizzare a tutela delle aree verdi che circondano la città.

Le attività da realizzare in futura sinergia sono a costo zero per il Comune di Genova e prevedono: workshop e seminari, stages retribuiti, collaborazioni con neolaureati del dipartimento di Ingegneria Civile e del dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova, progetti specifici per ridurre i dissesti del territorio collinare, proposte e promozione di azioni per partecipare a progetti e bandi nazionali e internazionali, attività di comunicazione e didattica sui temi della ricerca.

Soddisfazione, al momento della firma, è stata espressa anche da Gian Rustico Arrigo direttore e legale rappresentante dell’impresa Arrigo Gabbioni Italia, Gabriele Guglielmini, legale rappresentante di Geobrugg Italia srl e Fabio Tiboni, presidente e legale rappresentante Metallurgica Ledrenseb soc. coop., per l’inizio di un percorso comune finalizzo allo sviluppo dell’entroterra genovese in collaborazione con l’Ente locale con progetti tecnologici all’avanguardia.