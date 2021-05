Statua Giorgio Parodi, Genova che osa lancia una nuova manifestazione per il 2 giugno

Genova. Nel giorno della festa della Repubblica a Genova si svolgerà una manifestazione legata alle polemiche degli ultimi giorni sul tema della statua a Giorgio Parodi, fondatore della Moto Guzzi. Ma non solo.

Lo ha deciso l’assemblea pubblica che si è tenuta questo pomeriggio in piazza Don Andrea Gallo, convocata da Genova che cosa dopo le polemiche intorno al presidio che si sarebbe dovuto tenere sabato scorso davanti alla statua a Carignano ha deciso di organizzare una nuova manifestazione il prossimo 2 giugno per denunciare un atteggiamento complessivo dell’amministrazione comunale che sta cercando di sdoganare tutta un serie di personaggi legati al fascismo, da Parodi appunto, all’intitolazione del porticciolo di Nervi a Luigi Ferraro, imprenditore della subacquea ma anche aderente alla Repubblica sociale italiana e membro della X Mas.

“Visto che noi volevamo inizialmente volevamo fare un’azione simbolica davanti alla statua – spiega Lorenzo Azzolini – ma di fatto ci è stato impedito, abbiamo deciso di organizzare una nuova manifestazione in piazza Caricamento”.

Una piazza scelta non a caso, visto che è intitolata a Raffaele Rubattino, armatore considerato uno dei precursori dell’espansione coloniale italiana: “Noi crediamo che anche lo spazio urbano debba riflettere la società che ci circonda: le scuole sono piene di ragazzi di seconda generazione mentre la nostra città si trovano continumente vie, piazze e statue che ricordano il nostro passato coloniale che per noi ormai non vuol dire nulla ma per un ragazzino che in quei Paesi tutto questo un significato lo ha. Quello che chiediamo, al contrario, è che anche lo spazio urbano sia indicativo di una società aperta e accogliente”.