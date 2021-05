Spiagge e porto turistico: confermate le Bandiere Blu a Chiavari

Chiavari. Anche per il 2021, il Comune di Chiavari riceve il riconoscimento assegnato dalla FEE che attesta non solo la qualità del mare, delle spiagge e degli approdi ma anche i servizi erogati ai cittadini e ai turisti.

“Chiavari conferma il percorso di crescita, iniziato anni fa, relativo allo sviluppo sostenibile, all’educazione ambientale e all’implementazione dei servizi del settore turistico che ha portato anche quest’anno ad ottenere la Bandiera Blu sia per le spiagge che per il porto turistico Ammiraglio Luigi Gatti, unica marina della provincia di Genova ad aver ottenuto il vessillo continuativamente dal 1987”.

Lo dichiara il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua: “Un riconoscimento importante per la promozione del nostro territorio e il rilancio del comparto in un momento storico segnato dalla crisi legata alla pandemia in corso”.