Si torna a nuotare: le piscine di Sestri Levante riaprono al pubblico

Sestri Levante. L’attesa è finita. Finalmente le piscine di Sestri Levante, gestite dalla società My Sport, riaprono le porte al grande pubblico.

La vasca indoor nei mesi invernali aveva già accolto le squadre agonistiche di nuoto, offrendo tra l’altro ospitalità al team del Chiavari Nuoto incorso nell’inagibilità della propria struttura. Il D-Day, lunedì 31 maggio quando clienti nuovi ed affezionati potranno nuovamente godere della piscina olimpionica all’aperto, della vaschetta fuori terra e di frizzanti attività in versione estiva: acqua fitness, corsi nuoto collettivi e lezioni private per tutte le età, centro estivo, libera balneazione, sala corsi fitness. Senza dimenticare lo stabilimento balneare che sarà allestito con il bel prato all’inglese, lettini, ombrelloni e gonfiabili.

“Relax e divertimento – sono le prime parole di Paola Noziglia responsabile dell’impianto – per un graduale ritorno alla normalità. Vogliamo mettere a disposizione dei nostri ospiti i comfort della nostra Piscina nel Parco e i colori dell’estate per una vacanza e una pausa meritata”.

Per celebrare la riapertura, sabato 5 giugno è previsto un festoso open day che prevede ingresso e lettino gratuito e lezioni di acqua fitness durante la giornata. Per le lezioni in acqua, la prenotazione è obbligatoria. Dal gennaio 2020, il consorzio My Sport è entrato nella gestione della struttura. Poi le chiusure per Covid, ed ora la ripartenza.

“Non ci siamo persi d’animo, abbiamo rilanciato i nostri programmi e gli obiettivi sull’impianto di Sestri Levante anche in un momento difficile come questo – dice Massimo Fondelli, amministratore unico My Sport, campione mondiale della pallanuoto italiana prima e dirigente ora, che continua – rimettersi in gioco non è cosa da poco, perché oltre ad un pizzico di coraggio, unito a passione e competenza di settore, servono resilienza e investimenti di risorse economiche. Abbiamo la gestione in concessione fino ad agosto 2022, ma la nostra società ha tutte le intenzioni di consolidare l’avventura a Sestri Levante ancora per lunghi anni, non ci mancano certo i progetti sul futuro”.

Intanto “per questa riapertura lo staff è prontissimo e non vede l’ora di tornare a dispensare sorrisi, benessere e relax a chiunque voglia godersi giornate serene nella nostra bella struttura immersa nel verde – sono le parole emozionate di Luca Carlassare, direttore My Sport che prosegue – in un primo momento, in ottemperanza alle disposizioni governative, sarà possibile nuotare all’esterno e gli spogliatoi saranno disponibili per cambiarsi senza l’utilizzo di docce e phon. La sicurezza sempre al primo posto con il rispetto delle norme igienico-sanitarie”.

L’apertura dell’impianto rispetterà i seguenti orari: da lunedì’ a venerdì’ dalle 8:30 alle 20:30, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 20.

Per maggiori informazioni: pagina Facebook Piscine Sestri Levante My Sport, telefono 0185-491152, messaggistica WhatsApp 338-3256345. La segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00 e sabato e domenica dalle 9:00 alle 19:30.