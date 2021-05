Prima va a firmare in commissariato, poi a rubare in un negozio di via Sestri: 46enne denunciato

Genova. Sottoposto all’obbligo di firma giornaliera al Commissariato di Sestri-Ponente, ieri pomeriggio, dopo aver firmato, peraltro in ritardo rispetto all’orario stabilito, è uscito per entrare in un negozio di via Sestri dove ha rubato 3 paia di scarpe da donna del valore complessivo di 73 euro.

Protagonista un genovese di 46 anni. Gli agenti di una volante di Sestri, lo hanno però visto uscire, con fare sospetto, dal negozio con in mano un sacchetto e, visti i suoi precedenti, lo hanno fermato con la merce appena rubata.

Il 46enne è stato denunciato per furto aggravato.