Sestri Levante, dal 10 al 13 giugno torna l’Andersen Festival: ecco il programma

Sestri Levante. La 24ª edizione dell’Andersen Festival – promossa dal Comune di Sestri Levante e prodotta da Mediaterraneo Servizi – si terrà dal 10 al 13 giugno a Sestri Levante e sarà una delle prime manifestazioni nazionali in presenza del 2021. Durante il Festival, come da tradizione, avverrà la cerimonia di consegna del 54° Premio “H. C. Andersen – Baia delle Favole” e per quattro giorni la città dei due mari trasformerà i suoi luoghi più suggestivi in stupefacenti palcoscenici e si riempirà di artisti e appuntamenti di ogni tipo per grandi e piccini, tutti gratuiti e nel pieno rispetto delle regole per garantire una totale sicurezza, come già realizzato con successo nell’edizione del 2020.

Anche quest’anno, in coincidenza con la fine della scuola, Sestri Levante si trasformerà in una costellazione di palcoscenici dove si alterneranno laboratori e spettacoli per bambini e famiglie, artisti di strada, concerti, spettacoli teatrali, incontri con scrittori e naturalmente la cerimonia di consegna del Premio “H. C. Andersen – Baia delle Favole”.

IL PROGRAMMA

A cominciare dalle serate nella Baia del Silenzio e nella Baia delle Favole, andranno in scena: Stefano Massini, lo scrittore, amato anche per i suoi racconti a “Piazzapulita”, condurrà il pubblico in un viaggio profondo e al tempo stesso ironico nel labirinto del nostro sentire e sentirci, in un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione; Maura Gancitano che, per la prima volta sui palcoscenici italiani, proporrà la filosofia come ponte tra discipline diverse e come risorsa per esplorare il proprio bagaglio emozionale grazie alle tecnologie del sé della fioritura personale; Margherita Vicario – anche lei in Prima nazionale – che racconterà le Storie della buonanotte per bambine ribelli, tratte dall’omonimo best-seller scritto da Elena Favilli e Francesca Cavallo, accompagnata dall’Orchestra Multietnica di Arezzo; l’Otello Circus, con la regia di Antonio Viganò e con il Teatro La Ribalta e l’Orchestra AllegroModerato: gli attori e i musicisti di-versi restituiranno l’Otello con una propria visione e una propria poetica, mettendo in scena un grande circo dei sentimenti umani dove tutto è dominato dalle passioni e dalle ambizioni dei personaggi (Premio UBU 2018 – progetto speciale).

Si riconferma la vocazione musicale dell’Andersen con i concerti, ancora nelle due Baie, come quello attesissimo di Boosta, tastierista e co-fondatore dei Subsonica, che porterà da solista “Facile”, un disco che nasce con la predisposizione ad accompagnare gli stati d’animo, un racconto intimo che non ha fretta né ansia, o come quello dei Motus Laevus – Luca Falomi, Tina Omerzo e Edmondo Romano – con “Y”: linguaggi musicali di strumenti antichi e moderni, acustici ed elettrici, brani originali e tradizionali che danno vita a una musica capace di fondere insieme l’arte dei suoni di tutto il mondo. Tra i concerti, altre due Prime nazionali: Musica Apolide, con Davide Ferrari, Yana Oder e Parveen Khan, in un site specific concert con oltre dieci strumenti tradizionali e contemporanei, e Inner Sound, con il polistrumentista e compositore tedesco Friedrich Glorian, che proporrà un’esperienza sensoriale con campane tibetane e gong.

Grande spazio anche al teatro per bambini, a cominciare da uno straordinario ritorno in Italia – dove era stato solo a Pistoia nel 2017 – di Aladino dei fratelli Forman, uno spettacolo-sogno fatto di ombre, marionette, legno, luci, musica, colori e stoffe che gli interpreti animano poeticamente per trasportare grandi e bambini in una grande e affascinante costruzione scenica, per continuare con ariaTeatro che, a settantacinque anni dalla prima pubblicazione, rende omaggio a Pippi Calzelunghe con fedeltà allo spirito dell’opera e alle caratteristiche di questa ragazzina anticonvenzionale, anarchica, carica di una critica ironica verso il mondo degli adulti e contraria a ogni pregiudizio. Si continua con il Teatro dell’Orsa, con i suoi due spettacoli che coinvolgeranno i giovanissimi spettatori nelle fiabe più celebri di Gianni Rodari, con Massimo Temporelli e la Scatola magica ispirata a Leonardo Da Vinci, uno spettacolo che unirà l’immagine in movimento, l’universo leonardiano e la passione per l’arte e le materie scientifiche, e andranno in scena altre due Prime nazionali: Vita da burattini, uno spettacolo del Teatro della Tosse per due attori e una compagnia dei bellissimi burattini disegnati da Emanuele Luzzati, di cui quest’anno si celebra il centenario dalla nascita, e La regina della pet therapy e altre storie, un concerto-spettacolo a basso impatto ambientale, dedicato alle famiglie.

L’Andersen Festival non sarà solo questo: altri artisti nazionali e realtà del territorio riempiranno le giornate con mostre, laboratori per bambini, incontri e spettacoli gratuiti (con prenotazione obbligatoria per rispetto delle norme anti-Covid). Oltre agli ospiti delle serate, infatti, ad alternarsi tra la Baia del Silenzio, la Baia delle Favole, il Convento dell’Annunziata, i Ruderi di Santa Caterina, Palazzo Fascie-Rossi e le piazze, le strade e i giardini della città, ci saranno altri due esordi nazionali – Cecilia volante, che vedremo volteggiare in piazza Matteotti, e il Deos danse ensemble con Swans, incursioni urbane di quattro danzatori che, nelle vie di Sestri Levante, proporranno in contemporanea una rielaborazione del Cigno di Camille Saint-Saen –, i laboratori/installazioni dei micro giardini sensibili a cura di Cada Die Teatro, le narrazioni di fiabe e letture, la mostra bibliografica sulle fiabe di Andersen e la mostra dei disegni dei piccoli partecipanti al contest “Alla scoperta di Andersen: I fiori della piccola Ida”, gli incontri con scrittori e MSF e molti laboratori a cui i bambini e i ragazzi, dai più piccini in su, potranno partecipare: sulla fiaba, sul clima, sul circo, sulla falegnameria, sulle emozioni. Tra questi, anche MSF con laboratori ludici sulle tematiche umanitarie.

LA PREMIAZIONE DELL’H.C. ANDERSEN – BAIA DELLE FAVOLE

Uno dei momenti più attesi del festival sarà la cerimonia di premiazione del 54° Premio Hans Christian Andersen – Baia delle Favole, il concorso letterario per la fiaba inedita che si tiene a Sestri Levante dal 1967, che si terrà sabato 12 giugno, alle 11.00 nella Sala Agave del Convento dell’Annunziata, con la presenza di Lidia Ravera, Presidente della Giuria del Premio, della sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio, degli altri giurati e di Medici Senza Frontiere che premierà anche i giovani vincitori del contest “Filastrocche senza frontiere”.

REALTÀ DEL MONDO CON MEDICI SENZA FRONTIERE – “CURARE FERITE: 50 ANNI DI AZIONE MEDICO UMANITARIA”

La partecipazione di Medici Senza Frontiere (MSF), charity partner della manifestazione, quest’anno sarà scandita da un importante anniversario: MSF festeggia infatti 50 anni di azione medico-umanitaria. L’appuntamento con MSF, per il tradizionale momento dedicato alle Realtà del Mondo, sarà Curare Ferite: 50 anni di azione medico umanitaria, sabato 12 giugno, alle 19.00, nella Baia del Silenzio, con Roberto Scaini, operatore umanitario di MSF e medico di famiglia, insieme alla scrittrice e giornalista Caterina Bonvicini, curatrice dell’antologia “Le ferite. Quattordici grandi racconti per i cinquant’anni di Medici Senza Frontiere” (Einaudi). Come in passato, anche quest’anno i volontari genovesi di Medici senza Frontiere allestiranno un gazebo informativo e terranno, sabato 12 e domenica 13 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, il laboratorio ludico MSF FOR KIDS (per bambini dai 6 ai 10 anni).

ANDERSEN OFF – LE INIZIATIVE COLLATERALI AL FESTIVAL

Dal 6 al 13 giugno, Sestri Levante propone inoltre numerosi eventi collaterali gratuiti: mostre a Palazzo Fascie Rossi, letture di fiabe, spettacoli teatrali e di danza, laboratori e la Festa della Solidarietà a cura delle realtà del territorio.

EVENTI GRATUITI, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (DAL 7 GIUGNO)

Tutti gli appuntamenti dell’Andersen Festival sono gratuiti ma, per una corretta gestione degli spazi in rispetto dell’attuale emergenza sanitaria, è obbligatoria la prenotazione e i posti sono limitati. A partire da lunedì 7 giugno le prenotazioni potranno essere effettuate sulla piattaforma Eventbrite a cui si potrà accedere direttamente dal sito www.andersensestri.it Vi consigliamo inoltre di tenervi aggiornati attraverso la consultazione del sito e delle pagine social dell’Andersen Premio e Festival per eventuali variazioni di programma e ulteriori informazioni di utilità generale. Per ogni evento sono possibili al massimo due prenotazioni a persona (fino a esaurimento posti). Ricordiamo che resta obbligatorio l’uso della mascherina anche in luoghi all’aperto. Gli spettatori saranno distanziati adeguatamente e, solo una volta seduti, potranno toglierla. L’Andersen Festival e il Premio “H.C. Andersen – Baia delle Favole” sono promossi dal Comune di Sestri Levante e prodotti da Mediaterraneo Servizi. Sul sito www.andersensestri.it il programma scaricabile. Sestri Levante, 27 maggio 2021 Con cortese richiesta di pubblicazione e/o diffusione. ALLEGATI: dichiarazioni ufficiali, programma completo, locandina. Materiale per la stampa In questa cartella potete trovare le schede degli eventi con le biografie e le foto degli ospiti dell’Andersen Festival 2021