Sestrese, Sighieri guarda al ritorno: “Sarà una partita totalmente diversa, non vediamo l’ora di scendere in campo”

Genova. La Sestrese, nella gara di andata dei quarti di finale playoff, è stata battuta per 1 a 0 dal Finale. Domenica prossima, al Borel, avrà il compito di provare a ribaltare il risultato sfavorevole, per non veder terminare la propria stagione.

Davide Sighieri, a fine incontro, commenta: “Noi sapevamo che era una partita tosta contro una squadra forte. Sono stati novanta minuti belli infuocati, belli intensi. Purtroppo qualche episodio ci è andato contro, però non è un problema: siamo già pronti ad affrontare la partita di domenica. Io sono già qua che vorrei entrare in campo adesso”.

I verdestellati hanno recriminato per un possibile fallo del Finale in occasione del gol e per un presunto tocco di mano in area. “Vedremo le immagini e vedremo chi aveva ragione, però, detto questo, non ci aggrappiamo agli episodi – afferma Sighieri -. Da domenica prossima si riparte da 0 a 0, perché comunque sia loro l’1 a 0 dovranno difenderlo coi denti perché troveranno una Sestrese che ha voglia di fargli veramente male“.

Riguardo agli avversari, il giocatore della Sestrese dichiara: “Sono una squadra giovane, con tanta ferocia ma anche con tanta qualità, perché comunque sia sul palleggio hanno amministrato abbastanza bene, anche se noi siamo stati molto pericolosi perché abbiamo giocato prevalentemente nella loro metà campo e loro, con le ripartenze, hanno uomini molto pericolosi per poterci far male. Però sarà una partita totalmente diversa e già non vediamo l’ora di scendere in campo“.