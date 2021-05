Sestrese, Andrea Catania: “Il Finale è una grande squadra, ma vogliamo continuare a stupire ed a divertirci”

Genova. “È una bella soddisfazione esserci qualificati ai quarti di finale del torneo, siamo una piccola tra le grandi, una neopromossa che andrà a confrontarsi con le migliori società della Liguria”.

Andrea Catania, direttore sportivo della Sestrese è molto orgoglioso del cammino della squadra e non fa nulla per nasconderlo.

“Voglio complimentarmi con lo staff tecnico ed giocatori, che hanno centrato questo obiettivo, ora andremo a giocarcela, sereni ed a testa alta con il Finale – continua il direttore – anche se avremo qualche problema importante di formazione, come è avvenuto nelle ultime domeniche, ma, come sempre, non vogliamo sia un alibi, ripeto, non abbiamo nulla da perdere, in noi c’è tanta voglia di continuare a stupire”.

“Il Finale è una squadra davvero forte, i numeri nel calcio non mentono mai, hanno vinto il loro giorno alla grande, subendo, in sei gare disputate, solo una rete. Sono una squadra giovane, di grande corsa, ma soprattutto qualità, con un allenatore in grado di fare la differenza”.

“Saranno due bellissime domeniche di sport, ma allo stesso tempo stiamo gettando le basi per ripartire al meglio nella prossima stagione, il nostro gruppo sta dimostrando di avere valori umani importanti”.