Serie C femminile: l’Admo Volley cede in quattro set alla Normac VGP

Lavagna. L’Admo Volley combatte ma si arrende ad un’ottima Normac VGP, nella partita valevole per la terza giornata del girone promozione della Serie C femminile.

Non basta una prestazione solida contro un avversario in forma e ben organizzato, in piena corsa per il salto di categoria.

Mister Simone Cremisio si affida in avvio a Domenighini in regia con Rossi in diagonale, Campodonico e Podestà schiacciatrici, Sarah Tomà e Rolleri al centro con Pescio libero.

L’avvio non è dei migliori per le lavagnesi: l’attacco fatica e le ospiti accumulano un importante vantaggio. La reazione non si fa attendere e l’Admo Volley recuperata nelle fasi centrali del set alzando il livello del servizio. La maggior freschezza della Normac non permette la rimonta: finisce 18-25.

Il secondo set è tutto di marca Admo Volley: le ragazze partono a mille con ottimi turni al servizio che fanno saltare la ricezione avversaria. Le percentuali in attacco si alzano con Chiara Rossi ed Elisa Podestà trascinatrici. Si chiude con un ace di Giorgia Tomà per il 25-21. La gara torna in parità.

Il terzo set è molto equilibrato ma nel finale Normac riesce a far valere la maggior qualità del proprio gioco imponendosi 19-25.

Quarto parziale da dimenticare con le lavagnesi, fuori gioco sin dalle prime palle. Cedono 13-25.

Seconda sconfitta nella poule promozione per Rossi e compagne; si sapeva che il livello delle avversarie sarebbe stato molto alto in questa seconda fase della stagione ma per crescere servirà un po’ di determinazione in più e tanto tanto lavoro in palestra.

Prossimo impegno: la difficile trasferta a Finale Ligure in programma per sabato 29 maggio alle ore 20,30.