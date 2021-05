Serie B: Pegli reagisce ma non basta, vince l’Amatori

Arenzano. Sconfitta casalinga per il Basket Pegli contro la capolista Amatori Savona nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Partenza lenta delle locali che, complice la solidità difensiva delle savonesi, faticano a produrre in attacco rallentando oltremodo il gioco; mentre nella propria metà campo subiscono la precisione delle ospiti lasciate colpevolmente libere di realizzare un 4 su 5 da tre punti, chiudere sul più 12 la prima frazione e andare al riposo 25-43.

Partita che sembra a senso unico ma, al rientro dagli spogliatoi, le ragazze care alla presidentessa Traversa, prendono fiducia facendo tattica in difesa e, guidate da Arecco e Papiri con iniziative individuali, realizzano con continuità nei 14 metri avversari nonostante una coppia arbitrale a dir poco creativa. Lo sforzo massimo arancioblù è il 60-66 a 2′ dalla sirena quando Torchia e compagne alzano bandiera bianca per i possessi finali con l’Amatori brava a chiudere sul 63-74.

“Peccato aver iniziato la partita in maniera soft, vista la reazione avuta nella seconda metà di partita contro una squadra estremamente solida per la categoria (9 a 0 il percorso savonese) – afferma il tecnico Marco Costa -. Purtroppo non siamo ancora in grado per conoscenze, fisicità e talento di stare in partita senza giocare al 110% del nostro livello agonistico che, ovviamente, non riusciamo a tenere per quaranta minuti”.

Prossimo incontro, sempre tra le mura amiche del Palacorradi, sarà sabato 15 maggio alle ore 18,30 con Torino Teen Basket.