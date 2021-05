Serie B: la Consorzio Global Colombo Volley esce dai playoff a testa alta

Savigliano. Finisce l’avventura nei playoff di Serie B maschile per la Consorzio Global Colombo Genova che viene sconfitta per 3 a 1 (25-19, 25-23, 20-25, 25-14 i parziali) sul campo della temibile Gerbaudo Savigliano.

I giovani bianconeri, guidati da Luca Leoni e Massimo Pusceddu, seguiti dal team manager Paolo Truffa, escono a testa alta contro un avversario esperto che ha una diagonale palleggiatore-opposto di ottimo livello per la categoria.

Il merito di essere arrivati al traguardo playoff, nonostante un anno complicato per la pandemia e diversi infortuni, non ultimo quello di ieri sera a Matani (caviglia), va sottolineato per l’impegno messo da tutti i ragazzi e dallo staff a cui vanno i nostri complimenti.

Ieri sera Leoni ha schierato Guerriero in regia, Zoratti opposto, il rientrante Mercorio e Porro schiacciatori, Buzzi e Moschese centrali, Lilli libero.

Il Savigliano nel primo set ha giocato bene, senza sbavature, mentre la Consorzio Global ha commesso qualche errore di troppo in attacco faticando a trovare le contro misure a muro e in difesa in particolare a Ghibaudo.

Vinto il primo set 25-19, nel secondo parziale il Savigliano ha trovato una Consorzio Global più decisa con Mercorio più grintoso, autore di alcuni punti di ottima fattura. Porro, ancora in doppia cifra, ha infilato due parallele di categoria superiore e una pipe di grande classe, Zoratti si è confermato giocatore completo e di grande prospettiva. La Consorzio Global, sfruttando alcuni buoni spunti di Lilli in difesa e i suggerimenti di Guerriero che ha tenuto in palla anche i centrali Buzzi e Moschese, si è giocata il secondo set sino al 23 pari, quando un’invasione molto contestata (a seguito di un altro attacco di Zoratti dato out) e la diagonale fuori di Porro hanno di fatto chiuso set e discorso qualificazione a vantaggio del team di casa.

Bella reazione nel terzo set con Porro trascinatore, bene anche Scurzoni, entrato su Mercorio, Zoratti e Matani che in precedenza aveva rilevato Moschese. Il Savigliano cala un po’ di intensità ma i bianconeri sono bravi ad approfittarne.

Quarto parziale con la squadra di casa che torna cinica e parte con convinzione. La Consorzio Global prova a restare vicina nel punteggio. Leoni dà spazio a Falleri, Rampa, Cai e Lottero. Moschese torna dentro per Matani che va ko. Il finale è tutto per la squadra che guadagna con merito il passaggio del turno.

L’attenzione dei bianconeri è ora tutta rivolta al campionato Under 19.