Serie A2: Lavagna 90, Bogliasco e Camogli si prendono i tre punti

Lavagna. Decima ed ultima giornata del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto. Ecco risultati e tabellini delle squadre genovesi impegnate nei gironi Nord-Est e Nord-Ovest, in attesa delle partite da recuperare per completare le classifiche.

Girone Nord-Ovest

LAVAGNA 90-CROCERA STADIUM 10-9



LAVAGNA 90: A. Gabutti, M. Botto, P. Capelli, M. Pedroni 1, L. Pedroni, P. Vario, P. Prian 2, S. Botto, F. Luce, M. Stanchi 2, E. Menicocci, L. Magistrini 2, A. Casazza 3. All. Martini

CROCERA STADIUM: G. Graffigna, G. Pedrini 1, M. Giordano 2, M. Chirico, L. Kovacevic, G. Grassi 1, D. Ferrari 1, R. Ramone 1, R. Ieno, G. Ercolani 2, F. Recagno, M. Manzone 1, F. Ferrero. All. Campanini

Arbitri: Carrer e Ricciotti

Note: parziali 2-1, 2-2, 4-3, 2-3. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Lavagna 90 1/3 + 3 rig.; Crocera Stadium 3/7 +1 rig.

Cronaca. Vittoria di misura della Lavagna 90 sulla Crocera Stadium. Già sopra nella prima frazione (2-1), in avvio della seconda i padroni di casa si mantengono avanti 4-1. Nel terzo periodo gli ospiti pareggiano con Ercolani, Grassi e Giacomo Pedrini (4-4). L’equilibrio prosegue anche nelle fasi successive. La sfida molto tirata si risolve a favore della formazione coach Martini grazie al gol di Magistrini a due minuti e mezzo dalla sirena.

BOGLIASCO 1951-R.N. ARENZANO 17-11

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco, F. Dainese 1, F. Mauceri, Giosue’ Congiu, G. Guidaldi 2, A. Bottaro 1, E. Manzi 4, G. Boero 2, A. Bonomo 2, D. Puccio 2, A. Canepa 3, A. Di Donna. All. Magalotti.

R.N. ARENZANO: R. Valle, D. Masio 2, S. Robello, S. Lottero 1, M. Bruzzone 1, D. Corelli 1, G. Ghillino 4, P. Piccardo, G. Olmo, W. Delvecchio 1, L. Rasore, M. Damonte 1, M. Musiello. All. Patchaliev.

Arbitri: D’Antoni e Torneo.

Note: parziali 4-3, 5-3, 2-5, 6-0. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 5/7 e Arenzano 3/6 + tre rigori. Nel primo tempo Prian (B) para un rigore a Bruzzone (A).

Cronaca. Vittoria che vale il primo posto in classifica. Bogliasco in vantaggio 4-3 alla fine del primo tempo. Nel secondo periodo i ragazzi di Magalotti aumentano il vantaggio portandosi sul +3. Dopo il cambio campo, con un parziale vinto 5-2, i biancoverdi raggiungono il momentaneo pareggio (11-11). Negli ultimi otto minuti i biancoblu sono gli unici a superare la difesa avversaria (6-0) con le doppiette di Boero e Guidaldi e le reti di Canepa e Manzi.

SPORTIVA STURLA-SPAZIO R.N. CAMOGLI 5-8



SPORTIVA STURLA: M. Dufour, N. Priolo 1, L. Navone, S. Villa 2, M. Villa 1, L. Bisso, M. Cappelli, F. Giacobbe, R. Giusti, A. Palmieri 1, L. Carpaneto, D. Scarsi, M. Gilardo. All. Ivaldi

SPAZIO R.N. CAMOGLI: L. Gardella, A. Beggiato 1, A. Iaci, A. Briasco, G. Guidi, A. Cambiaso 1, F. Foti 3, G. Molfino 1, G. Simonetti, N. Gatti, F. Licata, A. Cuneo, E. Caliogna 2. All. Temellini

Arbitri: Navarra e Petrini

Note: parziali 2-3, 0-1, 1-2, 2-2. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Sportiva Sturla 0/6 e Spazio RN Camogli 3/7.

Cronaca. Camogli si aggiudica il secondo derby ligure battendo 8-5 la Sportiva Sturla. Sempre in controllo di punteggio, i ragazzi di Temellini sono avanti 4-2 a metà gara, per poi allungare in terza frazione con Molfino che segna il definitivo +3 (6-3). Il botta e risposta finale non muta il gap e conferma la vittoria della seconda in classifica.

Girone Nord-Est

BRESCIA WATERPOLO-R.N. SORI 14-1

BRESCIA WATERPOLO: F. Massenza Milani, M. Stocco 2, M. Zugni 1, N. Tononi 2, M. Garozzo Di Grazia 1, G. Garozzo Di Grazia, G. Tortelli 1, T. Gianazza 2, P. Zanetti 1, M. Rivetti 2, F. Maglione 1, A. Sordillo 1, R.cammarota.

R.N. SORI: M. Tanganelli, D. Elefante, M.olcese, M. Morotti, A. Viacava, A. Rojas Borges, D. Digiesi, V. Benvenuto 1, G. Cocchiere, E. Costa, G.benvenuto, P. Polipodio.

Arbitri: Valdettaro e Romolini.

Note: parziali 4-1, 4-0, 4-0, 2-0. Usciti per limite di falli: Cocchiere (S) e Costa (S) nel terzo tempo, Morotti (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brescia 7/14 + un rigore e Sori 0/4. Tanganello (S) para un rigore a Tononi (B) nel secondo tempo. I tecnici Sussarello (B) e De Ferrari (S) assenti per squalifica. Sori con 12 giocatori a referto.

Cronaca. Brescia unica protagonista della partita. Unico gol per i granata realizzato da Valerio Benvenuto nel primo tempo. Tre punti per consolidare il secondo posto in classifica.