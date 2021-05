Serie A1: separazione tra Iren Genova Quinto e Gabriele Luccianti

Genova. L’Iren Genova Quinto comunica che a partire dalla stagione 2021/2022 non si avvarrà, per la guida tecnica della prima squadra, iscritta al campionato di Serie A1, della collaborazione con Gabriele Luccianti.

La società ringrazia Gabriele Luccianti per la sua attività, prima come giocatore e capitano, quindi come vice allenatore e infine come responsabile tecnico della prima squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera e della sua vita personale.

“Prendo atto della decisione della società – commenta Luccianti -. Società dove ho giocato per otto anni, molti dei quali da capitano, e dove sono stato vice allenatore di Marco Paganuzzi per un anno e poi allenatore per quattro stagioni: motivi, tutti questi, per cui sarò sempre grato a questo club, che costituisce parte non indifferente della mia vita. Quando mi è stato chiesto di sostituire Marco alla guida della prima squadra sono rimasto un po’ sorpreso, non me lo aspettavo, ma ho accettato immediatamente tuffandomi anima e corpo in questa nuova avventura. Non c’è stata partita né allenamento in cui non abbia dato tutto quello che avevo da dare, senza risparmiarmi: altrimenti non avrei saputo come guardarmi allo specchio. In questi anni abbiamo raggiunto risultati di cui vado orgoglioso, dalla promozione in Serie A1 a quanto fatto poi nel massimo campionato nazionale, dove abbiamo consolidato la nostra presenza. Lascio un gruppo vero, unito, e ringrazio tutti i miei ragazzi per quanto fatto insieme”.

A breve verrà comunicato il nome del nuovo allenatore, che è già stato individuato e che nelle prossime settimane prenderà contatto con il mondo biancorosso.