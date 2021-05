‘Señorita’, la hit di Clementino e Nina Zilli con il video girato tra Boccadasse e la passeggiata di Nervi

Genova. Lasagne, cocktail e briscola. Un ensemble non proprio genovese ma che da Genova ha preso un paio di scorci tra i più iconici possibili. Parliamo di “Señorita”, il nuovo singolo di Clementino e Nina Zilli, accompagnato da un video girato interamente tra Boccadasse e la passeggiata Anita Garibaldi di Genova.

La canzone, pubblicata lo scorso lunedì, ha già collezionato quasi 300 mila views su yuotube, e innumerevoli passaggi in radio, candidandosi per diventare una delle più ascoltate (e tormentanti) hit della prossima estate.

Un brano dalla spirito marinaro e balneare, anche se i suoi protagonisti hanno i natali lotani da quel Mediterraneo che da sembra accompagna, nel bene e nel male la nostra Genova: Clementino uno dei maggiori rappresentanti della scena Hip Hop italiana, è di Avellino, mentre Nina Zilli, voce soul, è originaria di Piacenza.

“Lungomare pieno, quanta gente in strada. Non trovare scuse, facciamo serata. Guarda questa luna, quasi sembra finta. Tanto lo sapevo che ti avrei convinta. Ci giriamo intorno come Terra e Sole. Certe cose poi si spiegano da sole. Resti qui con me o continuerai a scappare? Dimmi cosa vuoi fare”. Un testo, su base reggaeton, che racconta una vita estiva che sembra un miraggio in questa era post Covid, ma che speriamo possa essere di buon auspicio.