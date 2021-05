Scuola, Toti: “Da lunedì la didattica in presenza alle superiori in Liguria sale all’80%”

Genova. “Liguria pronta a far salire la didattica in presenza all’80% nelle scuole superiori a partire da lunedì 10 maggio“, lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con un messaggio su Twitter. Oggi le scuole superiori sono frequentate per una quota massima del 70%, mentre il restante 30% studia in dad. In tutto la platea dei diretti interessati è di circa 130mila ragazze e ragazzi, quindi dal 1° maggio sono oltre 90mila quelli che sono tornati in classe.

Bisognerà quindi aspettare ancora per arrivare a quel 100% chiesto da alcuni dirigenti scolastici e soprattutto da molti ragazzi e dalle loro famiglie. Questo l’esito del vertice convocato questa mattina dal dirigente scolastico regionale, Ettore Acerra, con tutti i presidi della Liguria.

“Stamattina abbiamo approfondito se il sistema dei trasporti reggerebbe a un aumento in presenza all’80% e regge senza modifiche – spiega l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino -. Naturalmente la condizione necessaria è che i ragazzi utilizzino i mezzi supplementari e non solo quelli ordinari”.

Il piano dei trasporti in vigore, concordato con le singole Prefetture, è tarato su una frequenza al 75% e prevede per il Comune di Genova l’aggiunta di 34 bus turistici sulle tratte più frequentate dagli studenti delle superiori oltre allo scaglionamento degli ingressi e delle uscite su due turni, organizzazione che rimarrà valida anche nelle prossime settimane. Del resto le navette dedicate alla scuola, operate con la collaborazione delle aziende private di trasporto, sono ancora ben lontane dall’essere sature.

L’orientamento della Regione si è rivelato ancora una volta prudenziale, tenendo conto sia della dinamica dei contagi sia delle normative legate al trasporto pubblico locale e al distanziamento.

Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile scorso il governo aveva stabilito un minimo del 70% per le lezioni in presenza con la possibilità, a discrezione dei presidenti, di arrivare al 100%. Obbiettivo che sarà raggiunto sì, ma con gradualità.