Scuola Nazario Sauro, Piciocchi rassicura: “Non saranno sottratti spazi ai bambini”

Genova. L’allarme di famiglie e insegnanti della Nazario Sauro di Punta Vagno potrebbe rientrare dopo le rassicurazioni arrivate ufficialmente dall’assessore Pietro Piciocchi che nella giornata di oggi ha ribadito la determinazione della giunta in due diverse occasioni.

Durante la mattinata, infatti, Picocchi si è recato presso la scuola stessa, dove è stato ricevuto da alunni, famiglie e il personale scolastico che gli hanno sottoposto tutti i dubbi e le paure generate nei giorni scorsi dal sopralluogo fatto da due persone qualificatesi come dipendenti di una controllata del comune, e che avrebbero detto agli insegnanti che entro la fine dell’estate negli spazi oggi occupati dalle aule all’aperto sarebbero sorti campi da tennis e da paddle.

“Ho verificato personalmente e queste due persone non sono sicuramente dipendenti del comune – ha detto l’assessore nel pomeriggio in Sala Rossa, rispondendo a due interrogazioni sul tema di Pandolfo (Pd) e Cassibba (Vince Genova) – e non sono neanche di Ireti che ha la proprietà del depuratore su cui sorge il terrazzo. Stiamo indagando, ma posso rassicurare tutti dicendo che non esiste un progetto del genere, e l’intenzione della giunta è quella di tutelare gli spazi dedicati ai bambini. Non saranno sottratti spazi alla scuola“.