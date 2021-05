Scontro tra scooter e auto a Chiavari, due ragazze ferite

Chiavari. Due ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14e30 di oggi pomeriggio a Chiavari, in corso De Michiel.

Il sinistro ha visto coinvolti due veicoli, uno scooter e un’automobile. Ad avere la peggio la ragazza che era alla guida della due ruote.

Sul posto oltre ai carabinieri e alla polizia locale, per i rilievi che dovranno accertare la dinamica di quanto accaduto, anche i soccorsi con due pubbliche assistenze e l’automedica.

Le ragazze sono state recuperate entrambe in codice rosso, per dinamica, poi declassato a giallo. Una delle due è stata portata all’ospedale di Lavagna, l’altra in condizioni più serie al pronto soccorso del San Martino.