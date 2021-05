Scontri in Medio Oriente, Cumpanis organizza un incontro per parlare della causa palestinese

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione “Cumpanis”, direttivo genovese.

“Cumpanis con i suoi centri culturali, è fortemente impegnata, in questi giorni così drammatici per il popolo palestinese, a sostenere in ogni modo la causa di questo popolo martoriato ed eroico. Ed è partire da ciò che, tra le altre iniziative, ha anche organizzato un incontro on line (per lunedì 17 maggio, alle 21) volto a denunciare l’odierno, ennesimo e feroce atto di guerra del governo e dell’esercito di Israele contro la popolazione palestinese di Gaza.

E’ con grande orgoglio, peraltro, che Cumpanis annuncia che a tale incontro on line interverrà, assieme al compagno Alessandro Belfiore, di No Guerra No Nato e del Centro “Cumpanis” Ancona, il compagno Bassam Saleh, giornalista palestinese e tra i massimi esponenti del movimento palestinese in Italia”.

“Ringraziando Bassam Saleh, chiediamo a tutte e tutti di partecipare all’incontro on – line, al fine di esprimere, anche con questa presenza, la necessaria solidarietà alla causa palestinese. Per partecipare all’incontro entrare alle 21 nella pagina Facebook nazionale di Cumpanis“.