Sciorba, il 15 maggio riaprono le piscine: ritorna il nuoto libero e i corsi

Genova. Piscine Sciorba riparte da sabato 15 maggio. Il polo natatorio più grande della Liguria riapre ai suoi soci, e lo fa “vestendosi con il suo abito migliore”. “Vogliamo che l’azzurro e le trasparenze acquatiche delle nostre piscine pervadano nuovamente la vista dei nostri affezionati clienti”, racconta, non senza emozione, Massimo “Mamo” Fondelli, amministratore delegato My Sport Sciorba. “L’acqua ritornerà ad agitarsi ed a diventare protagonista. Ci vogliamo far trovare pronti, belli e profumati. Sciorba si sta impegnando a fondo per riaccogliere sportivi e famiglie nel pieno rispetto della sicurezza e dei relativi protocolli sanitari”.

Piscine Sciorba, che fin da gennaio ha spostato le sue attività in modalità fitness outdoor presso lo Stadium, ha tirato fuori nell’ultimo anno tutta la resilienza di cui è capace. “Indubbiamente – ricorda Luca Carlassare, direttore My Sport Piscine Sciorba – l’essere sportivi ci è servito ad affrontare con vigore le difficoltà. Non è mancato l’impegno della Società a tenere assieme il team delle risorse umane, ragazzi meravigliosi. E ci vantiamo di aver sempre mantenuto la comunicazione attiva con i nostri clienti al telefono, online e sui social”.

Finalmente il piede si alza dal freno e si sposta sull’acceleratore. “Siamo pronti ai blocchi di partenza”, assicura Luca Carlassare. Due sono le date obiettivo, la prima “sabato 15 maggio”, giorno in cui potranno riaprire le piscine all’aperto. “In Sciorba ci prepariamo ad aprire il tetto telescopico della piscina per trasformarla open air in versione estiva”.

Sabato 15 maggio riparte finalmente il nuoto libero, e da lunedì 17 maggio saranno nuovamente attivi i corsi di nuoto, a partire dai bambini, e l’acqua fitness. “La seconda data target è il 1° giugno, riapriremo la piscina olimpionica all’aperto, con il suo bel prato all’inglese, i lettini e gli ombrelloni, i gonfiabili e gli scivoli, il servizio bar e la ristorazione”.

Sciorba ha ingranato le marcie alte, e da giugno per tutta l’estate si trasforma in una vera “spiaggia nel cuore di Genova”. Con la fine delle scuole, si ristabilisce la connessione sport – benessere e famiglie e ritorna protagonista il “Centro Estivo per bambini” diventato il fiore all’occhiello del My Sport Village, contenitore di tutte le iniziative al servizio della famiglia e del tempo libero.