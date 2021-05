Scienza e tecnologia, da Selena Candia (lista Sansa) una proposta per combattere il gender gap

Genova. “Abbiamo chiesto alla V commissione un’audizione con l’università di Genova per aiutare le donne all’accesso alle discipline scientifiche”, è la proposta della consigliera Selena Candia, Lista Sansa.

“Per il senatore leghista Simone Pillon le donne sono ‘più portate all’accudimento’. Noi la pensiamo in modo diametralmente opposto. Il problema del gender gap esiste ed è un freno al miglioramento delle condizioni socio-economiche nel nostro Paese. Per questo motivo, abbiamo proposto di trattare nella commissione per le pari opportunità della Regione Liguria il tema dell’accesso delle ragazze alle discipline scientifiche”.

Le ragazze sono ancora poco incoraggiate a intraprendere percorsi di studio nell’ambito delle Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics), per una radicata ed errata convinzione che le donne non siano portate per le discipline scientifiche e tecniche, una questione culturale e sociale che va contrastata.

“L’80% dei lavori del futuro avranno bisogno di persone formate proprio nelle discipline Stem, per questo è ancor più urgente aiutare le ragazze ad intraprendere gli studi in settori”, conclude Candia.