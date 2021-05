Scappa dalla comunità per minori: 15enne ritrovato dalla Polfer a Brignole

Genova. Si è allontanato in piena notte dalla comunità presso cui si trovava in affidamento e all’alba è andato in stazione a Brignole con l’intenzione di lasciare il capoluogo ligure.

E così, un minore di soli 15 anni, originario della Russia e affidato a una comunità di Genova, la scorsa settimana è stato rintracciato da una pattuglia della polizia ferroviaria mentre era in attesa del treno.

Dopo aver assistito il ragazzino, gli agenti si sono messi in contatto con il personale della struttura che lo ospitava. Poco dopo è arrivato il responsabile della comunità, che aveva già diramato le ricerche, al quale il ragazzo è stato riaffidato.