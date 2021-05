Santa Margherita, incidente in porto: peschereccio sversa carburante in mare

Santa Margherita Ligure. I vigili del fuoco di Rapallo e la guardia costiera sono impegnati dalle quattro del mattino per un intervento nel porto di Santa Margherita Ligure.

Un peschereccio attraccato in banchina ha imbarcato acqua da una falla dovuta probabilmente all’impatto contro gli scogli della diga di ingresso in porto. Oltre a essere parzialmente affondata, l’imbarcazione, ha sversato in mare del carburante.

Il peschereccio stava uscendo in mare quando ha subito il danno: è stato lo stesso comandante ad accorgersene e a tornare in porto dopo aver lanciato l’allarme.

La guardia costiera ha cercato di arginare la perdita di gasolio in mare, mentre i vigili del fuoco di Rapallo hanno issato l’imbarcazione che verrà rimorchiata fino a un cantiere per i lavori di ripristino dello scafo.