Santa Margherita, il porto torna pienamente operativo dopo la mareggiata del 2018

Santa Margherita Ligure. Si chiama “insieme” ed è il primo grande yacht ormeggiato nell’ultimo tratto di banchina del porto di Santa Margherita Ligure. L’arrivo segue la firma dell’ordinanza della Capitaneria di porto che sancisce la piena operatività dello scalo al termine dei lavori post mareggiata di ottobre.

E sul lavoro d’insieme il vicesindaco di Santa Margherita Ligure con incarico speciale alla ricostruzione del porto Emanuele Cozzio pone l’accento.

“A poco più di due anni e mezzo dalla mareggiata, il nostro porto – nuovo, performante, più sicuro che difende la città – è operativo al 100%. Ieri il tratto di banchina completamente ricostruito ha ospitato la prima barca. Un risultato importantissimo – per la nostra città, per la nostra comunità e per la nostra economia – che siamo contenti di aver centrato anzitutto grazie al lavoro di squadra con Regione Liguria nelle persone del presidente Giovanni Toti e dell’assessore Giacomo Giampedrone, grazie alla collaborazioni con la Capitaneria di Porto e grazie a tutte le maestranze. Continuando a lavorare con questo spirito riusciremo senz’altro a centrare altri obiettivi molto importanti per la nostra Comunità”.