Sampierdarena, tre topi d’auto arrestati in flagranza dalla polizia

Genova. Sono stati notati stanotte da un cittadino mentre rovistavano all’interno di un furgone parcheggiato in via Spataro a Sampierdarena.

A seguito della segnalazione le volanti del Commissariato di Cornigliano hanno cominciato le ricerche nelle vie limitrofe e in pochi minuti dopo in via Cristofoli, hanno trovato i malviventi che stavano camminando a passo spedito.

Fermati, i ladri sono stati trovati in possesso di un paio di scarpe antinfortunistiche e di alcuni spiccioli precedentemente rubati all’interno del furgone. I tre giovani, due cittadini dell’Ecuador di 22 anni e un peruviano di 25 anni, tutti con svariati precedenti di polizia per reati specifici, sono stati arrestati per furto aggravato. Inoltre uno dei due ecuadoriani, risultato inottemperante ad un divieto di ritorno nel Comune di Genova, è stato anche denunciato.