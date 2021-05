Rivarolo, 56enne si barrica in casa e tiene un amico in ostaggio per evitare il carcere

Genova. Si è barricato in casa in vico Viani a Rivarolo, tenendo in ostaggio un amico perché non voleva andare in carcere dopo una condanna per violenza sessuale. Solo grazie all’intervento del negoziatore dei carabinieri l’uomo di 56 anni, italiano e con problemi psichiatrici, si è arreso.

I militari erano andati a notificargli l’ordine di carcerazione dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore quando si è barricato in casa e ha chiuso a chiave un amico che era con lui in quel momento. Dopo un primo tentativo, dal comando provinciale si è deciso di inviare il negoziatore che è riuscito a farlo desistere dopo quattro ore.

Gli specialisti del pronto intervento sono riusciti a introdursi in casa attraverso una finestra dimenticata aperta. L’uomo è stato immobilizzato e l’ostaggio è stato liberato.

Il 56enne alla fine è stato portato nel carcere di Marassi dove dovrà scontare un anno e 10 mesi di reclusione.