Sampdoria, mercato alle porte

Genova. Dei risvolti della partita con l’Inter, abbiamo già detto tutto in sede di cronaca… inutile calcare la mano… “cui prodest”, dicevano i latini.

Domani la Sampdoria gioca con lo Spezia, un match dal risultato vitale per gli aquilotti ed anche in questo caso penso che a molti tifosi blucerchiati spiacerebbe vestire i panni dell’affossatore dello Spezia…

Allora che facciamo? Parliamo di mercato? Meglio, molto meglio…

Partiamo dalle notizie in arrivo dalla Spagna, dove i media pubblicano l’ennesima puntata della telenovela Jeison Murillo, ipotizzando una contropartita tecnica, messa sul piatto dal Celta Vigo per poterlo riscattare, individuata in uno fra Néstor Alejandro Araujo Razo (trentenne difensore centrale anche della Nazionale del Messico) e lo spagnolo David Costa Cordal (stesso ruolo, ma di quattro anni più giovane, con un passato anche nel Barcellona B), entrambi ai margine del team della Galizia.

Un altro Jallow, corre fra le voci di mercato della Samp, ma non è più Lamin Jallow, interessante punta del Gambia e del L.R.Vicenza, che nel 2018 sembrava essere sul punto di passare dal Chievo alla Samp (prima che Lotito lo ingaggiasse per la Salernitana), bensì Alexander Saidou Alieu Jallow (madre svedese e padre gambiano) terzino destro dell’IFK Göteborg, seguito anche dal Torino e dai belgi dell’Anderlecht.

Non tramontano le voci sul francese Valère Germain, attaccante dell‘Olympique Marsiglia e nemmeno quelle sull’austriaco naturalizzato sloveno (con la cui Nazionale gioca) del Lugano, mentre fra i nomi nuovi è spuntato quello di Hamza Haoudi, punta mancina del Livorno, di origini marocchine e con nazionalità italiana (nato a Lucca), che piace anche all’Empoli.

Altro attaccante, dato in orbita Sampdoria, nato in Italia (Villafranca di Verona), ma di origini ghanesi è Caleb Ekuban, che gioca nel Trabzonspor e può essere considerato come un’opzione lowcost di Keita Balde.

Va beh, ma ricordiamoci che domani si giuoca Sampdoria-Spezia