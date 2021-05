Sammargheritese, seduta di allenamento con Gabriele Gervasi, tecnico delle giovanili del Genoa Cfc 1893

Santa Margherita Ligure. L’ACD Sammargheritese 1903 organizza, mercoledì 26 maggio, alle ore 16, sul terreno di gioco del ‘Broccardi’ di Santa Margherita Ligure, una seduta di allenamento, che metterà al centro dell’attenzione i temi:“Marcature preventive, ripartenze, transizioni negative e positive”.

Relatore del pomeriggio calcistico, organizzato in maniera impeccabile da Roberto Varlani, responsabile del settore giovanile tigullino, sarà Gabriele Gervasi, tecnico dell’Under 16 del Genoa Cfc.

“La seduta di aggiornamento, che vedrà la partecipazione di una rappresentanza delle nostre leve 2004/2005/2006, è a favore di tutti gli allenatori dell’attività agonistica ed istruttori dell’attività di base – afferma il direttore Roberto Varlani – e si svolgerà sul nostro campo da gioco dalle ore 16 alle 18. I temi della seduta saranno: “Marcature preventive, ripartenze, transizioni negative e positive”.

“Al termine mister Gabriele Gervasi sarà a disposizione per rispondere alle domande – conclude Roberto Varlani e per approfondire i concetti sviluppati nella seduta di allenamento. Ringrazio Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa Cfc 1893, per la gentile disponibilità”.