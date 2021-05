Santa Margherita Ligure. L’ACD Sammargheritese 1903 ha organizzato, sul terreno di gioco del ‘Broccardi’ di Santa Margherita Ligure, una seduta di allenamento, con al centro dell’attenzione i temi: “Marcature preventive, ripartenze, transizioni negative e positive”.

Relatore del pomeriggio calcistico, organizzato da Roberto Varlani, responsabile del settore giovanile della Sammargheritese, è stato Gabriele Gervasi, tecnico dell’Under 16 del Genoa Cfc 1893, coadiuvato da Paolo Mazzieri.

La seduta di aggiornamento (sinergia di lavoro nell’ambito della collaborazione con il Genoa, nella figura del responsabile del settore giovanile Michele Sbravati), ha visto la partecipazione di una rappresentanza delle leve 2004/2005/2006, ed è stata organizzata a favore degli allenatori dell’attività agonistica ed istruttori dell’attività di base.

“Ringrazio il direttore Roberto Varlani, per avermi invitato – afferma il tecnico rossoblù Gabriele Gervasi – la Sammargheritese è una società affiliata al Genoa, per cui siamo molto contenti di venire a collaborare con loro e di confrontarci. La progressione didattica è soltanto uno spunto per mostrare alcuni tratti della nostra metodologia di allenamento globale, dove abbiamo proposto dei giochi molto vicini alla partita, ed all’interno dei quali andremo a stimolare le transizioni e quindi un paio di indicazioni legate a come interpretare la riaggressione immediata o l’eventuale riformazione del reparto nel caso in cui la riaggressione venga saltata, il tutto fatto attraverso giochi, partite e dialogo con i ragazzi”.

Il gioco ed il giocatore ‘ pensante’ al centro di tutto

“Il giocatore pensante è un giocatore consapevole, che impara a leggere il gioco, le situazioni e par dare modo di far apprendere queste competenze è fondamentale che tutte le esercitazioni siano molto vicine al gioco “.

La sinergia tra Sammargheritese e Genoa

“La Sammargheritese è una società appartenente alla Academy Genoa e attraverso il lavoro di Emanuele Crespi, che è il nostro responsabile delle società affiliate e di Franco Lucido che ne cura lo sviluppo tecnico e metodologico abbiamo creato una bella rete di affiliazione in giro per la Liguria e per l‘Italia. Ritengo sia molto utile raccogliere i loro feedback, per continuare tutti a crescere”.

Roberto Varlani è il responsabile tecnico organizzativo della società tigullina, che ha ospitato l’evento: “Abbiamo un progetto che vuole rilanciare il settore giovanile – dichiara il direttore – il primo passo è stato l‘affiliazione con la società rossoblù e queste sedute vanno ad integrare un lavoro che è molto più profondo e che viene curato dai nostri tecnici Fabio Barabino, Luca Crippa, Vignolo, Andrea Inglese e Massimo Ferrari. Ringrazio Gabriele Gervasi, Michele Sbravati ed Emanuele Crespi, perché questo sedute sono per noi fondamentali per alzare il livello di conoscenza dei nostri allenatori. Ringraziamo Ivg e Ge24 per lo spazio e la visibilità, utile, anche al di fuori dei confini del campo, per far conoscere, a tutta la Liguria, come lavora un settore giovanile”.

Sandro Giacobbe, allenatore prima squadra e coordinatore di tutto il settore giovanile ‘orange’: “Ben vengano queste iniziative che accrescono le conoscenze dei nostri tecnici -afferma Giacobbe – bisogna sempre migliorare e mai sentirci arrivati e confrontarci con altre idee di pensiero. Ci siamo rimboccate le maniche per ritornare ad avere un settore giovanile di spessore, il nostro sogno, nel giro di poco tempo è quello di avere un buon numero di giocatori della nostra ‘cantera’ in prima squadra e non perdere per strada nessun ragazzo”.

“È una giornata molto importante di condivisione di valori sportivi e umani – afferma Fabio Barabino – che ci permette di capire il modo di lavorare di un tecnico di una società professionistica. Mister Gervasi insegna concetti importanti come attenzione, dedizione ed alzamento dei ritmi durante una seduta di allenamento”.

“Il divertimento deve essere alla base di tutto – aggiunge Luca Crippa – i nostri ragazzi sono felici, ben vengano queste iniziative“.

“Sono in sintonia con i vari allenatori e mi adeguo alle loro esigenze – dichiara Massimo Ferrari, preparatore dei portieri – alleno una decina di ragazzi dei giovanissimi alla prima squadra, il nostro scopo è quello di far crescere e maturare più atleti possibili, da portare in prima squadra”.