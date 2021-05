Sabato presidio di Liguria Rainbow per la legge Zan: aderisce anche èViva

Genova. Il partito èViva aderisce al presidio per sostenere la legge Zan convocato dal Coordinamento Liguria Rainbow per sabato 8 maggio a Genova in largo Pertini ore 11:30.

La legge presentata da Alessandro Zan sull’omotransfobia estende la protezione contro le discriminazioni per motivi fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.

Passata alla Camera dei deputati lo scorso 4 novembre, è oggi ferma al Senato dove emergono emendamenti volti a cancellare le tutele previste dalla legge stessa. “Messaggi gravi che è necessario contrastare”, sottolineano dal partito.

“Per questo èViva aderisce con convinzione al presidio: non solo per supportare la Zan ma anche per informare con precisione sui contenuti della legge stessa”, conclude la nota.