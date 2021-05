Genova. Un tavolo tecnico per esaminare le richieste arrivate dal Municipio e provare a modificarne l’assetto. Questo il risultato del sopralluogo effettuato nelle scorse ore dall’assessore Matteo Campora sulla nuova rotonda di via Adamoli, sorta per agevolare la viabilità del cantiere dello scolmatore del Bisagno, ma che in queste settimane ha creato non pochi problemi al traffico.

L’assessore del Comune di Genova è stato accompagnato dal presidente del Municipio Media Val Bisagno Roberto D’Avolio, che ha portato le perplessità raccolte dal territorio e da chi, tutti i giorni, attraversa la vallata: “Durante il sopralluogo sono emerse alcune proposte – spiega l’assessore – ed entro il 15 giugno faremo una riunione tecnica per capire come intervenire“.

Sul tavolo c’è la proposta di modifica della segnaletica, che sarebbe implementata “anticipando” le indicazioni e “la riprofilatura dell’isola pedonale, del marciapiede – sottolinea Campora – valturemo con gli uffici tecnici la possibilità di farlo e in che termini”.

Soddisfatto il presidente D’Avolio che ha sottoposto a Campora le diverse criticità dello snodo, e che ha portato come esempio la rotatoria “gemella” di Ponte Carrega che ha mantenuto la doppia corsia in entrata e uscita, con un marciapiede sagomato in maniera meno ‘invadente’ rispetto alla carreggiata lungo il Bisagno.