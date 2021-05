Rotonda di Carignano, spunta l’ipotesi supermercato. Caos in commissione per il progetto ‘fantasma’

Genova. Una variante al Puc che consenta anche la possibilità dell’insediamento di una media superficie di vendita destinata alla grande distribuzione all’interno di una delle due aree comprese nel compendio della rotonda di Carignano.

Questa la proposta della giunta discussa questo pomeriggio durante la seduta della commisione consigliare congiunta ‘Territorio e Promozione delle Vallate’ e ‘Bilancio’ e che ha posto in discussione una nuova variante al piano urbanistico per la trasformazione delle due aree oggi semi abbandonate che separano il bel vedere San Francesco d’Assisi da corso Aurelio Saffi.

La variante si sarebbe resa necessaria per permettere la riqualificazione sulla base di un progetto arrivato al Comune a seguito del bando per le manifestazioni di interesse scaduto lo scorso agosto, che prevede la cessione del diritto di superficie per 90 anni. Secondo indiscrezioni portate in aula dal consigliere del Partito Democratico Alessandro Terrile il progetto vincitore dell’assegnazione sarebbe firmato dalla Pix Development, già vincitrice del bando per la cessione dell’ex Mercato del Pesce: l’azienda si occupa, tra le altre cose, di investimenti immobiliari per la catena di grande distribuzione alimentare Conad, per cui l’ipotesi della presenza di un supermercato di medie dimensione (entro i 1500 metri quadrati) potrebbe essere qualcosa di più di una indiscrezione.

Ma proprio sul contenuto della proposta che è scattata la bagarre politica: il progetto arrivato agli uffici di Tursi, infatti, non è stato reso disponibile durante la commissione che quindi si è espressa “al buio” su una variante certamente tecnica ma che di fatto sarebbe necessaria per la sua realizzazione.

Durante la discussione l’assessore Simonetta Cenci ha ricordato come il progetto sull’area prevede la possibilità di questo insediamento vincolato però ad uno spostamento di licenza: se confermato quindi non si tratterebbe di un nuovo supermercato ma del trasferimento di uno già in essere.

Dure critiche da tutte le forze dell’opposizione che hanno espresso dubbi sulla procedura adottata dalla giunta Bucci: “Da due settimane ha fatto richiesta di accesso agli atti per capire di cosa stiamo parlando”, ha sottolineato Cristina Lodi del Partito Democratico, chiedendo l’intervento degli uffici tecnici del comune che, successivamente, hanno assicurato che il tutto sarà reso disponibile nelle prossime ore. Nel frattempo però la maggioranza ha votato per portare la votazione della delibera nel prossima seduta del Consiglio comunale.