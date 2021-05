Rossiglione, frontale nella strada alternativa alla statale del Turchino: due feriti

Genova. Brutto incidente questo pomeriggio sulla strada del Termo, tra Rossiglione e Ovada in Valle Stura, dove due vetture avrebbero avuto uno scontro frontale in prossimità della località Battura. Secondo le prime informazioni sarebbero due le persone ferite, una coppia di anziani trasportato al pronto soccorso del Galliera di Genova. Le loro condizioni per fortuna non sono gravi.

Sul posto i medici del 118 e la polizia locale di Rossiglione: la strada risulta bloccata, ma grazie all’apertura di un varco in terreno privato la circolazione è garantita, non senza difficoltà. Sulle barricate il Comune di Rossiglione: “Questo incidente è anche una conseguenza dell’incredibile situazione relativa alla frana del Gnocchetto – spiega la sindaca Katia Piaccardo, giunta immediatamente sul posto per verificare l’accaduto – stiamo raccogliendo le macerie che ci hanno lasciato. Questo grave episodio è stato segnalato alla prefettura”.

L’incidente sta innescando anche numerose polemiche sui social, visto che la strada in questione, impervia e stretta, di fatto oggi è l’unica strada percorribile tra Liguria e Piemonte in Valle Stura a seguito della chiusura, oramai quasi un anno e mezzo fa, della Statale del Turchino ad altezza di Gnocchetto a causa di una frana non ancora messa in sicurezza.