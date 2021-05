Romeo e Giulietta: al Teatro Ivo Chiesa si racconta l’amore eterno con originalità

Genova. Raccontare un amore nato, sviluppato e morto in quattro giorni, ma proprio per questo diventato leggenda, eterno, usando due attori di 83 anni (Ugo Pagliai) e 75 anni (Paola Gassman), che stanno insieme da cinquant’anni. Babilonia Teatri ha portato sul palco del Teatro della Corte – Ivo Chiesa “Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore” scomponendo la tragedia shakespeariana e mescolandolo al racconto personale della vita dei due attori.

Un effetto che unisce le emozioni suscitate dal testo di Shakespeare nella traduzione di Salvatore Quasimodo a quelle provocate dalle testimonianze di vita e carriera di Pagliai e Gassman. Due modi di raccontare l’amore eterno.

Le domande agli attori fatte dalla platea, le sottolineature musicali da Moonriver passando per Endrigo, Paoli, i Radiohead, fino a Luigi Tenco, gli intermezzi di Francesco Scimeni, che con abilità circense e da prestigiatore interpreta il “fool shakesperariano” coinvolgendo anche il pubblico danno vita a un prodotto che buca la quarta parete.

In un palco nudo, senza quinte, il celebre balcone diventa un trabattello da imbianchino e gli unici oggetti di scena sono dei cavalli di giostra o delle semplici sedie. I due attori si mettono in gioco (sprezzanti del pericolo nella prima scena, cavie di un lanciatore di coltelli), quasi a nudo nei loro abiti da sera e non di scena, facendo dimenticare allo spettatore quanta distanza ci possa essere tra i personaggi di Shakespeare, due adolescenti, e la loro età ed esperienza di vita. Si vive in una continua altalena, a volte straniante, tra l’intensità della recitazione delle scene più note di Romeo e Giulietta (la festa, il balcone, il matrimonio, l’uccisione di Paride, la cripta con la morte dei due innamorati) e momenti più rilassati e anche divertenti, come un matrimonio simulato tra gli stessi Pagliai e Gassman che invece non si sono mai sposati.

Oltre ai due attori e Scimeni si alternano sul palco, e non solo, Enrico Castellani, Valeria Raimondi, e Luca Scotton.

Produzione Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto, Estate Teatrale Veronese.

Lo spettacolo è in scena ancora oggi, sabato 22 maggio alle 19.